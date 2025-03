Scontro fra tre veicoli sulla Postumia: feriti marito, moglie e un neonato di 4 mesi

Grave incidente poco prima delle 17 di oggi, 19 marzo, a Bolzano Vicentino lungo la Strada Regionale Postumia: nello schianto che ha coinvolto un’auto, un camion e un furgone sono rimaste ferite tre persone, fra le quali un neonato di soli quattro mesi.

Lo schianto sarebbe originato all’altezza del chilometro 7 da un’invasione di corsia – per cause in corso di accertamento – da parte di un automobilista 48enne di Bressanvido, originario della Costa d’Avorio e le cui iniziali sono A.B., che stava viaggiando in direzione di Treviso con la sua auto Nissan Micra, con a bordo la moglie, pure ivoriana, e il figlio di soli quattro mesi, per fortuna saldamente allacciato al suo seggiolino sul sedile anteriore lato passeggero.

L’auto, secondo la ricostruzione della polizia locale NeVi, ha invaso l’opposta corsia di marcia andando a collidere frontalmente contro l’autocarro Fiat Ducato condotto da B.F., 69enne di Gazzo Padovano, che appena si è accorto dell’auto ha cercato di spostarsi verso la sua destra per evitare l’impatto, cosa che però non è riuscito ad evitare.

Dopo la prima collisione l’utilitaria ha proseguito la marcia urtando frontalmente un secondo autocarro Scania, condotto da P.M. – 58enne di Isola della Scala, Verona – che seguiva il Ducato.

A seguito del frontale la Micra è ruotata su se stessa di 180 gradi, schiantandosi lateralmente contro un terzo autocarro Maxus, condotto da A.T., 26enne di Padova, che percorreva la Postumia nella stessa direzione di provenienza della Micra, ossia da Vicenza verso Treviso.

La passeggera dell’utilitaria è rimasta incastrata nei sedili posteriori dell’abitacolo: per estrarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco dalla sede di Vicenza. Il bambino, che si trovava nel seggiolino accanto al conducente, era già stato soccorso dal personale sanitario del Suem insieme al padre. Illesi sia l’autista del camion che quello del furgone. Marito, moglie e neonato sono stati portati in ospedale a Vicenza: i primi due in codice giallo per i traumi riportati (non sono in pericolo di vita), il piccolo con ferite più lievi.

I rilievi tecnici del sinistro e la viabilità sono stati curati da due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino (ambiti di Sandrigo e Monticello Conte Otto).

Strada regionale chiusa in entrambi i sensi

L’incidente ha paralizzato il traffico. La Postumia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato in direzione del casello dell’autostrada A31, svincolo Vicenza nord. Sul posto è stato personale Anas e le forze dell’ordine per la viabilità ed il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.