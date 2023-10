Scontro fra auto: 3 feriti. In condizioni critiche un 67enne

Pesante incidente questo pomeriggio attorno alle 16 in Via Altura a Caldogno quando per dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco intervenuti, due auto si sarebbero scontrate.

Ad avere la peggio lungo il tratto della SP349, un 67enne rimasto intrappolato tra le lamiere accartocciate: i pompieri hanno faticato non poco prima di estrarlo dal groviglio e consegnarlo nelle mani dei sanitari. Il pensionato è stato quindi trasferito in codice rosso al San Bortolo dove si trova ora in rianimazione: le sue condizioni sono giudicate gravi. Nell’altro veicolo invece sono rimasti feriti in modo più lieve un uomo di 33 anni e la compagna di 27: entrambi sono stati portati al Pronto Soccorso dell’ospedale vicentino rispettivamente in codice verde e in codice giallo.

Qualche inevitabile ripercussione sul traffico regolato dagli agenti sul posto.

Notizia in aggiornamento