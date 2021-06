Strabacino Day, si corre – e si gioca – per la Città della Speranza e con i vigili del fuoco

Si correrà intorno al bacino di laminazione delle acque che sorge tra Novoledo e Caldogno e l’area delle Risorgive, mettendo insieme sano e ritrovato divertimento all’aria aperta – per tutti, bambini compresi – con l’occasione giusta per parlare dello stato della ricerca sulle malattie infantili e delle prospettive della Fondazione Città della Speranza. Con inoltre la “camminata” garantita e adatta a tutti e anche con la presenza degli (atletici) vigili del fuoco provenienti da mezza Italia e degli appassionati di nordic walking in due competizioni loro riservate.

Un nuovo (multi) evento intitolato “Strabacino Day“, con Sport Power Arena di Villaverla a far da quartier generale della giornata e scendere in campo per affiancare la Fondazione. E con tanto svago e sport offerto ai partecipanti confidando nell’ultimo sole primaverile prima di abbracciare l’estate. La data prescelta, infatti, è sabato 19 giugno 2021.

Un programma di iniziative assai denso per la giornata è stato reso noto ieri proprio sulle pagine social e istituzionali della Città della Speranza, tracciando il ventaglio di attività di cornice e le molteplici gare in cui cimentarsi o, per i più pigri o meno allenati, dedicarsi ad applaudire le fatiche altrui e attendere i proprio beniamini al traguardo. “Un modo per

ripartire e riavvicinarsi” come spiegano i promotori, garantendo il completo rispetto delle regole anti-Covid-19 vigenti. E anche di valorizzare un’area particolare, legata alle opere di prevenzione contro le esondazioni fluviali, a 10 anni e spiccioli dalla sua ideazione.

Primo start del sabato alle 9.30, con la prima “Marcia per la Ricerca“, camminata non competitiva e aperta a tutti con la possibilità di immergersi negli spazi verdi sull’argine del bacino. Per partecipare sarà possibile iscriversi sul posto. In contemporanea al via i laboratori didattici dei ricercatori Città della Speranza e una proposta pensata dai vigili del fuoco e dedicata anche in questo caso ai più piccoli, denominata “Pompieropoli” e con la partecipazione anche dei volontari del distaccamento di Thiene (tutto il giorno), oltre alla presenza dei giochi gonfiabili. Si passerà poi al tardo pomeriggio per entrare nel vivo delle gare stavolta agonistiche in calendario, precedute e inframezzate da corse simboliche che meritano altrettanti applausi diretti ai baldi protagonisti “in pista”.

Per le iscrizioni è prevista la prenotazione on line, con la possibilità per i “ritardatari” di presentarsi fino a 30 minuti prima della race prescelta. Ad aprire le danze alle 18.15 sarà il “Trofeo Super Eroe” dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità (in questo caso con iscrizione prima della partenza). Alle 17.45 ai blocchi di partenza i baby per l’immancabile Mini-run dedicata a bambini e ragazzi. Alle 18.30 e 19.15 le due competizioni sulla distanza dei 10 chilometri: “bacchette” in pugno per gli appassionati di nordic walking per il primo campionato nazionale dedicato (iscrizione on line entro il 15 giugno) e 45 minuti dopo toccherà ai vigili del fuoco richiamati dalla “sirena” da più regioni stavolta per indossare pantaloncini e canotta da corsa e confrontarsi sulla stessa distanza. A concludere l’evento, la corsa Strabacino ufficiale (iscrizione on line entro il 15/6) dedicata ai podisti (start alle 19.30), con premi per i primi tre classificati al maschile al femminile e con più di qualche nome eccellente del running come ospite in “marcia” che avrebbe già assicurato la sua presenza.

Lunedì prossimo la presentazione dell’evento, con una maglia tecnica compresa nel kit d’iscrizione (costo 12 euro) on line su una sezione apposita dedicata dal sito di Fondazione Città della Speranza dove si trovano i dettagli e le modalità di partecipazione. Tra i gadget disponibili che concorrono alla raccolta di sostegno alla ricerca anche un asciugamano speciale. A prestare servizio lungo il tracciato e nel punto di ritrovo almeno 80 volontari di varie associazioni. “Lo scopo consiste nel valorizzare questo bacino di Caldogno – spiega l’ideatore della giornata Gino Carretta, di Sport Power Arena – a distanza di 10 anni dalla grande alluvione che qui tutti ricordiamo, affiancato alla volontà di raccogliere attraverso una giornata di divertimento dei fondi utili per l’attività di ricerca della Città della Speranza. Questo sabato di festa viene dedicato alle famiglie e anche ai vigili del fuoco, che nel 2010 in tanti definirono come ‘angeli’ nel corso dell’ondata di maltempo. Non a caso c’è il patrocinio del Corpo Nazionale, oltre che dei comuni di Villaverla e Caldogno”.