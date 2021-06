La Festa dei Popoli Thiene torna in presenza e si allarga a Sarcedo e Zugliano

Dopo un anno – il 2020 – nel quale la Festa dei Popoli di Thiene si è spostata on line, torna per l’edizione di quest’anno la proposta di condivisione interculturale in presenza, con proposte rinnovate nelle modalità ma non nello spirito. Una Festa diversa dalle passate edizioni, che si caratterizza per il movimento e che per questo ha per slogan “In cammino con te”.

In cammino perché gli eventi saranno cinque, “proprio a segnare l’impegno a non fermarsi rassegnati a rimpiangere l’immobilità del tempo passato”. Con te “perché accompagneremo alla scoperta di questo nuovo formato della festa”, spiegano gli organizzatori. Novità di quest’anno, poi, l’allargamento ai comuni limitrofi di Sarcedo e Zugliano.

“La Festa dei Popoli è uno dei momenti più belli, colorati e gioiosi non solo per la città di Thiene ma per tutto il nostro territorio – commenta il sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto –. Ringrazio gli organizzatori e sono felice che la manifestazione cresca sempre più nella collaborazione anche tra amministrazioni comunali. ‘Insieme’ è la parola chiave per affrontare e vincere con umanità le sfide del presente”. “L’integrazione – aggiunge l’assessore ai servizi alla famiglia e alle pari opportunità, Anna Maria Savio – passa attraverso la conoscenza e il rispetto Prima ancora che tra popoli di continenti diversi, l’ascolto, il rispetto, l’accettazione dell’altro sono atteggiamenti necessari a partire dalla propria cerchia più stretta e familiare. Le varie iniziative promosse dalla Commissione della Festa dei Popoli sono ispirate a questo principio. Invito la cittadinanza a lasciarsi coinvolgere dalla manifestazione, accogliendo l’invito a partecipare e vivere questo momento prezioso per tutti noi”. “La cultura, la musica, la danza sono forme espressive capaci di parlare a tutti – aggiunge l’assessore alla cultura Maria Gabriella Strinati – . Trasversali e senza frontiere, esse costituiscono identità profonda dell’uomo di ogni latitudine pur nella diversità, anzi, proprio grazie a una diversità che si fa ricchezza e diventa emozione, solidarietà e fratellanza”.

“Abbiamo accolto con piacere – spiega Paola Sartori, assessore alla cultura di Zugliano – l’invito ad essere partner con eventi che ampliano il respiro della manifestazione, nei cui principi ispiratori ci riconosciamo”. “La collaborazione che è stata avviata – rileva Maria Teresa Campese, assessore alla cultura di Sarcedo – è importante e ci auguriamo che le prossime edizioni proseguano nel segno di un sempre maggiore coinvolgimento dei Comuni del territorio”.

Gli eventi

L’apertura sarà domenica 13 giugno al Parco di Villa Fabris alle 16,30, con la sfilata dei Paesi, i saluti ciascuno nella propria lingua e gli spettacoli dal mondo. La novità sono i piatti etnici da asporto, in collaborazione con Vivincucina di Chiuppano: sei piatti tipici provenienti da Asia, Africa, America ed Europa. Ci sarà anche la possibilità di scegliere piatti vegetariani, vegani e/o senza glutine. I piatti saranno solo su prenotazione e potranno essere ritirati al Parco di Villa Fabris domenica 13 giugno dalle 17.30 alle 19.

Martedì 15 giugno alle 20,30 in Piazza Chilesotti serata culturale con Passi di donna: protagoniste le donne che hanno camminato su strade spesso dissestate ma con uno spirito che le ha portate a percorrerle e ad arrivare in cima lasciando nel passaggio orme da seguire; con la neonatologa Serena Calgaro, l’imprenditrice Margherita Carretta, la psicologa Marta Rigo e con la moderazione di Nicole Zavagnin. Ad aprire l’incontro, la voce narrante di Romina Chemello accompagnata da Alessandro Dalla Vecchia. Intermezzi musicali a cura di Katiuscia Ranieri. La serata è organizzata in collaborazione con le volontarie dello Sportello Donna di Thiene e in caso di maltempo la serata si svolgerà in Teatro Comunale.

Domenica 20 giugno passeggiata pianeggiante “A spasso fra i Paesi” (ore 9-12): libera e ad anello, di circa 6 chilometri fra i comuni di Thiene, Sarcedo e Zugliano; è adatta a tutti con deviazione inclusiva per passeggini e carrozzine. Sarà possibile accedere da qualsiasi punto del percorso (la mappa è consultabile e scaricabile dal sito. Lungo il percorso ci saranno Stand di Paesi e Associazioni (non è necessario iscriversi e non saranno previsti ristori).

Sabato 26 giugno a Zugliano (Giardino di Villa Giusti-Suman ore 17.30) pomeriggio di musica e canti dal mondo con Note in viaggio, con la partecipazione del Gruppo Bandistico di Centrale, del Progetto Giovani e alcuni gruppi Paese della Festa dei Popoli.

Domenica 27 giugno a Sarcedo (Parco di Villa Ca’ Dotta ore 17.30) pomeriggio di danze dal mondo con A passo di danza, con la partecipazione della Scuola Bredanze e Antico Cerchio e alcuni gruppi Paese di Festa dei Popoli Thiene. La festa si concluderà alle 20 con l’estrazione della lotteria.

La Festa dei Popoli Thiene vuole continuare ad essere non solo esempio di convivenza ma anche palestra di stili di vita: quest’anno non sarà possibile organizzare ristori, punti di distribuzione acqua o vendita delle consuete caraffine mug, ma grazie però alla generosità di ViAcqua domenica 13 giugno verrà distribuito gratuitamente un buon numero di borracce in alluminio personalizzate. In più si potrà trovare l’acqua in bottigliette realizzate con il 100% di plastica riciclata R-PET. Lo staff ecologia assicurerà poi che all’interno del Parco di Villa Fabris vengano rispettate le regole della buona differenziazione di eventuali rifiuti prodotti. Infine, la Festa aderisce come ogni anno alla campagna provinciale “- alcol + gusto” sostenendo, come nelle passate edizioni, il consumo di bevande esclusivamente analcoliche. La festa è come sempre organizzata dalla Commissione Festa dei Popoli insieme ad ASA odv – Associazione Solidarietà in Azione. E’ sostenuta dal Comune di Thiene, con il patrocinio dei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Santorso, Sarcedo, Zanè, Zugliano. Si avvale della collaborazione del CSV di Vicenza e del sostegno di molte aziende e privati del territorio. In caso di pioggia alcuni eventi potrebbero essere annullati o rimandati a settembre. Considerate le direttive anticontagio in vigore, l’entrata ai nostri eventi (passeggiata esclusa) sarà contingentata, a numero chiuso e con posti limitati. Per evitare assembramenti all’entrata e all’inizio degli eventi consigliamo alle persone di preregistrarsi e prenotare il proprio posto. Sarà possibile farlo dal nostro sito a partire dal 24 maggio.Info sul sito dell’evento.