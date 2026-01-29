Previsioni 30 gennaio – 1 febbraio: weekend stabile e sole che si farà spazio tra le nubi
Situazione generale
Dopo un periodo di pioggia e neve, il vicentino si prende una “pausa” per qualche giorno dalle perturbazioni. La ripresa della pressione atmosferica favorirà un miglioramento generale del tempo ed una diminuzione delle temperature minime, aiutate anche dagli ampi rasserenamenti notturni.
Venerdì 30 gennaio
La giornata sulla nostra provincia sarà ancora piuttosto nuvolosa, qualche parziale schiarita in pianura la vedremo nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie in pianura, in calo sui rilievi. Zero termico a 1200 metri.
Sabato 31 gennaio
La mattina saranno ancora presenti molte nubi su tutto il territorio, col passare delle ore però le schiarite si faranno via via più ampie, fino ad avere un cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Temperature senza variazioni di rilievo.
Domenica 1 febbraio
Rispetto alle giornate precedenti sarà più presente il sole. Date le ampie schiarite torneranno anche le gelate notturne sui fondovalle ma anche in pianura. Temperature minime in calo. Estremi termici in pianura tra -1 e +8 gradi.
Tendenza nel lungo termine
Da lunedì notte una nuova perturbazione atlantica investirà tutto il Veneto, portando inizialmente neve fino a quote basse, poi però giungeranno venti di scirocco che faranno alzare velocemente le temperature.
