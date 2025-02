Ciclista trentenne travolto in strada Marosticana: morto sul colpo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico investimento lungo la strada provinciale Marosticana a Vicenza nel pomeriggio: un ciclista trentenne è stato travolto da un furgoncino che arrivava dal suo stesso senso di marcia, ed è morto sul colpo.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15 di oggi, 6 febbraio, all’atezza del civico 90, dove ha sede il bistrot pasticceria Millefoglie. Dai primi riscontri pare che il furgone abbia tamponato il giovane ciclista, di cittadinanza italiana e del quale non sono ancora state rese note le generalità.

L’impatto è stato violentissimo: il corpo del trentenne ha sfondato il parebrezza del veicolo ed è stato poi sbalzato per una decina di metri, rovinando infine sull’asfalto. Sul posto è giunta velocemente un’ambulanza, ma i sanitari hanno potuto solo constatare la morte del giovane.

Sul posto si son create lunghe code, in attesa anche del nulla osta del magistrato alla rimozione della salma. I rilievi del sinistro, per la ricostruzione delle responsabilità, sono stati effettuati dalla polizia locale di Vicenza. Per l’investitore scatterà l’accusa di omicidio stradale.