Città e cittadini a confronto: mostre e convegni per il Festival delle Relazioni

Con l’inaugurazione di due mostre e tre conferenze-convegni, Relazionésimo è stato dato il via alla quattro giorni di eventi che durerà sino a domani, domenica 8 ottobre, costruendo una rete capace di coinvolgere dieci diversi luoghi della città. È il Festival delle Relazioni, che ha come main sponsor Banca Generali e il patrocinio del Comune di Vicenza, e si collega al progetto “La proporzione aurea”: l’innovativa mostra che, in Basilica Palladiana e Palazzo Cordellina dal 1° ottobre al 10 dicembre, propone al visitatore un’esperienza immersiva e coinvolgente, chiamando alcuni grandi artisti contemporanei a riflettere, ciascuno col proprio linguaggio, sul tema millenario della ricerca della ‘regola della bellezza’. Il rapporto o, meglio, appunto la relazione, tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e il mondo.

L’appuntamento clou, imperdibile nella Loggia del Capitanio, con la mostra fotografica #BG4SDGs – Time to Change. Un evento speciale dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU. Attraverso l’occhio – e gli scatti, raccolti in giro per il mondo – di un grande fotografo internazionale, Stefano Guindani, autore di una lunga ricerca dei modi più efficaci per rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Documentando da un lato le trasformazioni antropiche, e il loro impatto sugli ecosistemi; ed esplorando però dall’altro quegli innovativi e coraggiosi progetti di ripristino che alimentano la speranza nel futuro. L’inaugurazione è su invito: dal 6 all’8 ottobre la mostra sarà visitabile a ingresso libero.

Tante le conferenze e gli spunti tematici che hanno coinvolto la città e le istituzione, oltre che gli istituiti scolastici, con grande attenzione alle tematiche sociali e ambinetali di stringente attualità.

“Questa prima edizione del Festival delle Relazioni da noi prodotto – spiega Ketty Panni, presidente di Relazionésimo – costruisce un ricco programma di incontri, convegni, workshop, approfondimenti, testimonianze, tavoli di confronto e di socializzazione, proiezioni, spettacoli e giochi. Attraverso l’economia, la comunità, la cultura esploriamo il senso profondo del nostro progetto pluriennale: l’idea che il cambiamento della società passi da una definizione più consapevole del nostro rapporto tra noi e il mondo. Il Festival, come le mostre, punta a dare stimoli e strumenti in questa direzione”.

Tra i nomi di maggior spicco coinvolti: Rolando Bellini, Giovanni Caccamo, Maurizio Casiraghi, Padre Enzo Fortunato, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Alfredo Rapetti Mogol, Ugo Morelli, Franco Mussida, Fabio Peri, Paolo Tofani, Chiara Valerio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

​Sullo sfondo, la grande mostra “La proporzione aurea”, in Basilica Palladiana e a Palazzo Cordellina, con opere di artisti come Michelangelo Pistoletto, Erica Tamborini, video installazioni, proiezioni, opere interattive: il programma completo e aggiornato del Festival, con la possibilità di iscriversi https://www.relazionesimo.com/prodotto/festival/