Controlli a raffica, fioccano le denunce: fermato anche uno spacciatore

Proseguono a tappeto i controlli dei carabinieri di Vicenza per l’emergenza coronavirus. nella giornata di ieri 277 controlli da parte degli agenti: 9 denunciati. Cinque erano all’interno dell’area verde di via Bacchiglione, uno di loro trovato con oltre 60 grammi di sostanze stupefacenti.

Ad essere controllati sono stati i conducenti di 137 veicoli, 8 persone a piedi o passeggeri dei mezzi fermati, e 132 tra esercizi pubblici e attività commerciali.

Per nove persone è scattata la denuncia in quanto circolavano sul territorio senza una valida giustificazione. Si tratta di sei pedoni, cinque dei quali stazionavano all’interno del parco di via Bacchiglione mentre uno, senza fissa dimora, bivaccava fuori da un supermercato, due conducenti di veicoli e il passeggero di una delle due auto.

Sono cinque le persone che gli agenti della polizia locale hanno trovato all’interno dell’area verde “Padre Uccelli” di via Bacchiglione, chiusa dallo scorso 12 marzo con ordinanza contingibile e urgente del sindaco a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione del Covid-19.

Una di queste, manifestando chiaro nervosismo al momento del controllo, è stata perquisita dagli agenti. Il giovane, E.K., di 23 anni, nigeriano, è stato trovato in possesso di 60 grammi di marjiuana e di uno di cocaina, oltre che di un bilancino e strumenti per confezionare le dosi. Per lui è scattata quindi anche la denuncia a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga e la strumentazione per il confezionamento della stessa gli sono stati sequestrati.

Perlustrata l’area verde, gli agenti hanno rinvenuto a terra, accanto ad una panchina, 49 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata.