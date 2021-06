Creazzo senz’acqua per la rottura di una tubatura. Viacqua invita a dare scorte ma a non usare elettrodomestici

Nel tardo pomeriggio di oggi, 13 giugno, i tecnici del pronto intervento di Viacqua sono stati allertati d’urgenza a Creazzo per una rottura improvvisa che ha interessato il sistema di adduzione del serbatoio “Crosara”, di prossima dismissione una volta che entrerà in funzione il nuovo serbatoio “Masare” con i suoi 5.000 metri cubi di capienza.

I lavori sulla tubazione sono iniziati intorno alle 18.30 e consistono in prima istanza nell’individuazione del guasto, per procedere poi nel più breve tempo possibile alla riparazione.

Per consentire le operazioni necessarie si deve però procedere al completo svuotamento della condotta con la conseguente sospensione della fornitura idrica in tutta l’area del centro di Creazzo.

Viacqua nelle prossime ore fornirà ulteriori aggiornamenti, non appena sarà possibile stimare anche la durata degli interventi necessari.

L’ente consiglia alla popolazione di Creazzo di mettere da parte l’acqua necessaria per la cena e per le necessità della serata, con responsabilità in modo che tutti possano disporre del minimo necessario. Raccomanda inoltre di non avviare o programmare elettrodomestici che richiedano l’utilizzo di acqua (lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffé, ecc.) fino alla completa riparazione del guasto.

In un comunicato, Viacqua si scusa infine per il disagio e garantisce il massimo impegno per un rapido ripristino della fornitura.