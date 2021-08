Thomas Ceccon torna nella “sua” piscina. “Qui mi sento a casa”

Grande gioia e festeggiamenti ieri pomeriggio per l’arrivo di Thomas Ceccon nella piscina della Leosport di Creazzo. Il nuotatore scledense che a Tokyo ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero e quella di bronzo nella 4×100 misti è tornato nella sua seconda casa. “Qui mi sento a casa mia. Non mi aspettavo di trovare tutte queste persone e tutto questo calore. Sono emozioni che si vivono poche volte nella vita” ha detto Ceccon tra brindisi, foto ricordo, applausi e strette di mano.

Ad accoglierlo e rendergli onore piccoli e grandi nuotatori della Leosport, dove è iniziato il suo percorso da campione, sindaci e assessori di Schio e Creazzo e poi tanti amici che nei giorni delle gare sono rimasti con il fiato sospeso a fare il tifo per lui. Tutti contenti di poter finalmente festeggiare con Thomas un sogno che è diventato realtà: “Anche per me queste medaglie sono state una sorpresa” ha aggiunto tenendo in mano l’argento e il bronzo. In serata i festeggiamenti sono proseguiti con parenti e amici di famiglia nella casa di Monte Magré. Dopo il grande successo raggiunto un po’ di riposo, ma Thomas sta già pensando ai prossimi traguardi: “Ora farò qualche giorno di vacanza e poi inizieremo a pianificare i Giochi del 2024 a Parigi”.