Auto prende fuoco al casello di uscita dell’A31 Valdastico. Conducente in salvo – VIDEO

E’ riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero gli interni dell’abitacolo, non senza difficoltà visto che la sua auto si trovava in quel momento in uno spazio ristretto, proprio dietro la sbarra di uscita del casello, con la cassa automatica a fianco a sbarrargli il lato guida.

Attimi di paura quelli vissuti lunedì sera intorno alle 20.30 da un automobilista, per fortuna uscito incolume dalla disavventura che gli è capitata. Mentre lo stesso non può dirsi per la sua vettura, incendiatasi all’improvviso e andata completamente distrutta.

L’emergenza è partita sul finire delle luci del giorno di ieri dalla periferia di Passo di Riva, frazione di Dueville, dove si trova oil casello di svincolo dell’Autostrada A31 Valdastico. Al momento di arrestare la marcia per corrispondere il pedaggio, l’automobile è divenuta una torcia in poche decine di secondi, dopo che il conducente – era solo nella macchina – aveva percepito un odore anomalo provenire probabilmente dal vano motore. Per cause per ora tutte da spiegare ma di probabile origine elettromeccanica.

Da qui la prontezza di riflessi nell’uscire subito dall’abitacolo, senza farsi prendere da un attacco di panico, e chiedere aiuto. Sul posto si sono riversati appena possibile i vigili del fuoco di Vicenza, i Carabinieri e il personale ausiliario della società che gestisce la tratta. Chiuso lo svincolo in uscita per ragioni di sicurezza, fino al termine delle operazioni il flusso di veicoli destinati al varco di Dueville sono stati deviati, consentendo il solo accesso all’A31 dal casello. Danni si sono riscontrati anche al dispositivo di pagamento e biglietteria, in corso di quantificazione.

