Coltivava marijuana nella rimessa: “E’ per aiutare la mia famiglia: è in difficoltà”

Aveva allestito in casa una coltivazione di marijuana, con tanto di serre e attrezzatura: un 24enne di Dueville, incensurato, è stato denunciato dalla polizia locale.

La perquisizione che ha portato alla scoperta della coltivazione illegale di cannabis è avvenuta mercoledì 26 maggio, a seguito di un controllo degli agenti del distaccamento di Monticello Conte Otto nella pertinenza della casa dove abita il giovane: all’interno di un locale semi interrato sono state rinvenute tre serre per la coltivazione di marijuana.

Raggiunti dai colleghi del distaccamento di Sandrigo, gli agenti hanno trovato anche un impianto completo di lampade, deumidificatore, ventilatore e filtri per l’aria. All’interno delle serre, una decina di piante di marijuana alte poco meno di un metro, oltre a un’altra trentina che erano già state recise e raccolte. Gli agenti hanno trovato anche circa 300 grammi di foglie ed inflorescenze già essiccate, pronte per il confezionamento.

L’autore della coltivazione, conosciuto alle forze dell’ordine, davanti agli agenti ha ammesso l’illecito, giustificandosi con la necessità di ottenere maggiori introiti per la difficile situazione economica in cui versa la famiglia. Questo non ha però evitato al 24enne una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per coltivazione, produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente, al fine dello spaccio. L’impianto è stato smontato e assieme a tutta la coltivazione è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.