Ex maestra di inglese trovata senza vita in casa dai parenti. Probabile malore

L’istituto comprensivo di Dueville è in lutto da ieri mattina dopo la notizia della prematura morta di Stefania Conte, a lungo maestra alle scuole primarie del paese e della frazione di Povolaro e da qualche mese impiegata nella sede centrale delle “medie” Roncalli in centro, con mansioni amministrative.

La donna, di 50 anni di età, è stata trovata già senza vita martedì a metà mattina nel suo appartamento del quartiere “ai Monti”, che dista meno di un chilometro proprio dalla scuola dove ieri non era giunta sul posto di lavoro. A fare la scoperta sarebbero stati dei parenti, di rientro da una breve vacanza e con i quali era stata in contatto fino al giorno prima.

Secondo le prime indicazioni disponibili Stefania soffriva di problemi di salute pregressi, ma la sua morte sarebbe stata improvvisa, forse preceduta da uno stato di malessere fisico che in ogni caso non lasciava presagire comunque un così tragico epilogo. Viveva sola nel suo alloggio in una zona residenziale poco lontana dal centro, ma nello stesso stabile si trovano gli appartamenti di un fratello e della coppia di anziani genitori.

La Procura di Vicenza, in ragione dell’età non avanzata dell’insegnante – esperta della lingua inglese, aveva assunto il maestra alle primarie di Dueville e Povolaro sin da giovane – deciderà nelle prossime ore se disporre o meno l’esame autoptico per risalire alle cause precise del decesso. Nell’abitazione teatro del dramma sono giunti ieri i carabinieri della tenenza locale per i necessari rilievi del caso. La certezza risiede nel fatto che la 50enne duevillese è mancata nella notte tra lunedì e martedì, per il resto e per decidere data e modalità delle esequie bisognerà attendere che si pronunci il procuratore berico.

Il sindaco duevillese Giusy Armiletti e il dirigente scolastico Cosimo Basile hanno rilasciato dichiarazioni di cordoglio in seguito alla triste notizie, garantendo vicinanza ai familiari.