Si sente male correndo sui Colli. Un altro runner tenta invano di soccorrerlo

E’ un uomo di 56 anni, di nome Paolo Sturaro – l’identità è stata resa nota nel primo pomeriggio dopo che i carabinieri hanno informato i familiari stretti -, il runner trovato senza vita nella prima mattinata di venerdì nel Comune di Barbarano Mossano in una zona che dalla campagna sale verso la collina nei paraggi del convento di San Pancrazio.

La vittima è un vicentino residente nelle vicinanze: avrebbe accusato un malore mentre si trovava solo per l’abituale allenamento nella corsa, in un tratto pianeggiante in via Salvi in località Ponte di Barbarano. In quel momento non era caldo, prima delle 7 del mattino, ma si starebbe parlando in ogni caso di uno sportivo abituato a questo tipo sforzo.

I soccorsi sono scattati dopo l’avviso al 118 dato da un altro sportivo di passaggio che ha notato un corpo riverso a terra sul ciglio della strada, tentando subito di prestare aiuto in prima persona. Una volta sul posto la squadra d’emergenza sanitaria del Suem ha portato in campo tutte le manovre come da prassi, tentando di far ripartire il cuore del 56enne, purtroppo senza esito.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale, per le operazioni di supporto e per i rilievi. Sembra appurato che non si possa trattare di un investimento di pedona, viste le circostanze, in attesa che la Procura di Vicenza, informata del tragico evento e che ha concesso poi il nulla osta alla rimozione della salma, decida se approfondire o meno le dinamiche che hanno portato il cittadino vicentino alla morte prematura.

