Incidente lungo la A31, in 4 finiscono all’ospedale

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 27 aprile, con conseguenze che potevano essere anche fatali: i Vigili del Fuoco sono così intervenuti, intorno alle 22, per lo scontro che ha coinvolto 2 autovetture sull’autostrada A31, direzione Dueville.

Al lavoro congiuntamente le squadre dei pompieri provenienti dai locali distaccamenti di Thiene e di Schio per mettere in sicurezza i mezzi: soccorsi dal personale sanitario accorso sul posto, una donna, una bambina di 13 anni ed un ragazzo di 18 anni a bordo di un veicolo ribaltatosi. Tutti e tre, una volta estratti dalle lamiere, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni.

In un secondo veicolo coinvolto invece, delle due persone a bordo, una è stata trasporta in ospedale a causa di traumi multipli: per l’altra solo ferite superficiali medicate sul posto.

Nel luogo del sinistro anche due pattuglie della polizia stradale per i rilievi del sinistro: rilievi che dovranno provare a far luce sull’esatta dinamica dello scontro. Il tratto interessato dall’incidente ha comportato il blocco della circolazione in direzione Vicenza fino ad oltre la mezzanotte; l’intervento e le operazioni di bonifica dei Vigili del Fuoco sono terminati alle 4 del mattino.