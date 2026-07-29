Nascondeva cannabis e aveva una roncola da 32 cm addosso: denunciato minorenne

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Un controllo ad un ragazzo che era fermo in una zona poco illuminata alle 22 di martedì sera a Dueville si è trasformato nel sequestro di una roncola e 6,2 grammi di hashish da parte di una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, impegnata in abiti borghesi nel controllo del territorio.

Avendo notato che il giovane si guardava intorno con fare sospetto, gli agenti hanno deciso di procedere con il controllo ed avvicinandosi, presumibilmente anche in reazione alle alte temperature di questi giorni, hanno percepito inequivocabilmente odore di cannabis. A seguito della specifica richiesta, il ragazzo ha consegnato agli agenti un involucro contenete 6,2 grammi di hashish. Dopo aver notato uno strano rigonfiamento nei pantaloni gli agenti hanno chiesto al 17enne di Malo di mostrare cosa nascondeva e a quel punto il ragazzo ha estratto una roncola lunga complessivamente 32 centimetri con lama di 20 cm, della quale il giovane non è stato in grado di giustificare il possesso.

M.H. 17enne di Malo è stato pertanto segnalato alla Prefettura di Vicenza come assuntore di sostanza stupefacente e denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia per porto abusivo della roncola.

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