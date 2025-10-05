Regionali alle porte: il 9 ottobre confronto politico sull’ambiente

Ci saranno i rappresentanti di tutti i principali partiti politici giovedì 9 ottobre alle 20.30 al Cinema Teatro Busnelli di Dueville al dibattito pubblico “Un po’ di sana politica”, organizzato dal Comitato Tuteliamo la Salute di Montecchio Precalcino.

In un contesto in cui si nota l’assenza di programmi e con i cittadini chiamati a votare in base alla propria ideologia politica, l’evento sarà occasione per ascoltare i rappresentanti dei diversi schieramenti su vari temi che toccano direttamente la vita dei cittadini.

Sanità, lavoro, ambiente e trasporti saranno al centro del confronto, con proposte che potrebbero ridefinire le priorità della prossima amministrazione. Le scelte in materia di mobilità influenzeranno il traffico urbano e la qualità dell’aria. Le decisioni su ospedali e servizi sanitari avranno conseguenze dirette sull’accesso alle cure e l’economia locale dipenderà dalle politiche per il sostegno alle imprese e all’occupazione. Non meno importanti saranno gli impegni su energia e sostenibilità, che possono incidere sui costi per le famiglie e sulla tutela del territorio. Il dibattito sarà occasione per gli elettori per valutare concretamente le ricadute delle diverse strategie politiche sulla vita quotidiana in tutti i sui aspetti.

A rappresentare i loro partiti politici saranno Francesco Gonzo, Morena Martino, Gabriele Tasso, Chiara Luisetto, Renzo Masolo e Simone Contro, esponenti rispettivamente di Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Partito Democratico, Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle.

“Un po’ di sana politica” cercherà di mettere in evidenza i temi cari ai cittadini e le posizioni politiche dei partiti e delle eventuali alleanze chiamate a governare il Veneto per i prossimi 5 anni.

Dopo il saluto del sindaco di Dueville Giuliano Stivan, che ha sostenuto l’iniziativa e un breve intervento dei referenti del Comitato, a moderare il confronto saranno la direttrice dell’Eco Vicentino Mariagrazia Bonollo e il giornalista del Corriere del Veneto Francesco Brun.

La serata è in programma giovedì 9 ottobre al Cinema Teatro Busnelli, in via Dante 30 a Dueville, a partire dalle 20.30. L’ingresso è gratuito.

La serata evento è realizzata con il patrocinio del Comune di Dueville, in collaborazione con Il Corriere del Veneto e L’Eco Vicentino.