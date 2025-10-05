Frontale fra due auto nella notte a Belvedere: quattro feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ieri sera 4 ottobre verso le 23 i vigili del fuoco del comando di Vicenza sono intervenuti a Belvedere di Tezze sul Brenta per un incidente stradale, quattro i feriti.

La squadra partita dal distaccamento di Bassano Del Grappa con cinque operatori e due autopompe serbatoio, all’arrivo sul posto in via Nazionale nei pressi del civico 161, ha constatato che l’incidente stradale coinvolgeva due auto e che gli occupanti si trovavano già all’esterno dei veicoli su cui viaggiavano.

I feriti sono stati presi in carico dagli operatori sanitari del Suem 118 mentre i vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza i veicoli hanno collaborato con le forze dell’ordine per lo smaltimento del traffico. Le operazioni sono durate circa un’ora.