Ritrovato cadavere nella roggia tra i campi di Povolaro. E’ di un 63enne del posto

Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita tra i campi all’imbrunire di sabato sera, scorto da un passante a passeggio con il proprio cane al guinzaglio. Si chiamava Luigi Zaltron, e viveva poco lontano da dove è stato rinvenuto cadavere a Povolaro, frazione di Dueville.

L’allarme lanciato da un concittadino dopo la macabra scoperta non ha concesso però chance di salvargli la vita: l’arrivo di un medico legale ha solamente certificato il decesso, avvenuto in precedenza rispetto alle 20 di sabato scorso. Parrebbe di molte ore.

Il corpo dell’uomo era parzialmente riverso in una roggia che scorre nella campagna della località duevillese, nei pressi di via Bellini. Il piccolo canale scorre per alcuni tratti a fianco dell’altrettanto ristretta strada asfaltata che dal centro di Povolaro conduce a una manciata di abitazioni immerse nel verde dei terreni agricoli, spesso meta di passeggiate da parte dei residenti. Probabile che la stessa vittima si trovasse da quelle parti per una sgambata in solitaria nella natura, cercando refrigerio e tranquillità, prima del verificarsi della disgrazia.

Difficile ricostruire quanto avvenuto e cosa abbia determinato la morte del 63enne, almeno fino ai riscontri che saranno dati dall’autopsia, già disposta dalla Procura di Vicenza, dopo le prime analisi della scena nella notte tra sabato e domenica. Protrattesi fin quasi l’alba. L’area intorno a dove giaceva il corpo inerme, infatti, è stata transennata per consentire ai carabinieri di rilevare elementi utili, giunti in gran numero dalla tenenza di Dueville, dal Radiomobile di Thiene e in seguito dal Nucleo Investigativo provinciale di stanza a Vicenza.

Le prime indicazioni raccolte in campo investigativo fanno riferimento a un probabile malore oppure a un episodio accidentale: una perdita di equilibrio, forse causata dalla calura del pomeriggio precedente. Anche se lo stato generale del corpo potrebbe far presupporre che la morte di Zaltron risalisse addirittura alla serata di venerdì o ancor prima, senza che nessuno tra i frequentatori della zona e gli abitanti dell’area campagnola se ne fosse accorto, trattandosi di una zona isolata per quanto non lontana da un gruppo di case.

Solo le accurate analisi dei medici specializzati potranno fornire risposte adeguate per stabilire cosa sia accaduto. E quando. Non erano state rese note denunce di scomparsa nei confronti del 63enne, trasportato all’alba di domenica al San Bortolo di Vicenza, a disposizione dei magistrati.