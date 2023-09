Ritorno ai primi del ‘900 con la rievocazione che ricordare la Schio “Manchester d’Italia”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un evento che riporterà alla luce la storia e la cultura dei primi del ‘900 in città, ma non solo. È “Schio, la Manchester d’Italia”, rievocazione storica in programma per 24 settembre nel centro cittadino dove verrà ricreata l’atmosfera dell’era industriale di inizio XX secolo. Epoca d’oro per la città, che ha reso Schio uno dei centri lanieri più importanti del Paese tanto da essere definita la Manchester d’Italia.

Durante la giornata saranno proposte varie attività a tema nelle vie principali del centro e nei luoghi chiave della Schio Rossiana, come il Giardino Jacquard, l’Asilo Rossi, il Parco della Fabbrica Alta, via Carducci e via Pasubio, detta “Sareo”. A partire dalle ore 15 il programma prevede un sfilata di figuranti con costumi del primo ‘900, visite guidate itineranti nei luoghi chiave della Schio di Alessandro Rossi con l’Associazione Trama, letture a tema curate dalla libreria Qui Virgola e da Schio Teatro 80, uno spettacolo d’opera con arie dell’800 nel giardino interno della Biblioteca Civica con l’Associazione Violopera, l’esposizione di documenti d’archivio all’ingresso della biblioteca e la possibilità di apericena con proposte dei locali di via Carducci.