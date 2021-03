È la volta di Vicenza-Cremonese: biancorossi al Menti per ritrovare la vittoria

Nemmeno il tempo di tirare il fiato, che bisogna subito tornare in campo: domani sera, al Menti alle ore 21, il Lanerossi Vicenza ospiterà la Cremonese, squadra lombarda attualmente tredicesima.

Il Lane viene dal terzo pareggio consecutivo, rimediato sabato in casa del Pisa. I biancorossi erano partiti forte, chiudendo il primo tempo sul 2-0 nonostante tre infortuni. Al rientro dagli spogliatoi, i toscani sono riusciti a recuperare il risultato e a portare a casa un prezioso punto. Il Vicenza non è riuscito a chiudere una partita che sembrava vinta, ma non c’è tempo per i rimorsi: domani arriva un altro ostacolo impegnativo.

La Cremonese invece viene da due vittorie consecutive, frutto di tanto lavoro sia sul piano mentale che su quello fisico. La “Cremo”, così viene chiamata dai propri tifosi, ha totalizzato sin qui 29 punti, uno in più del Vicenza: nonostante il rendimento simile, i grigiorossi ultimamente appaiono più in forma del Lane, grazie a 10 punti nelle ultime 6 partite dell’ultimo mese. Domani, quasi certamente, vorranno continuare con il terzo successo consecutivo.

Mister Mimmo di Carlo, consapevole del momento della sua squadra, pieno di alti e bassi, ha esortato i suoi alla determinazione e al vigore. Naturalmente, i giocatori biancorossi dovranno dare il 100% e cercare di riportare quei 3 punti che, al Menti, mancano ormai dal 22 dicembre.

Un’altra sfida degna di nota per i berici, chiamati alla vittoria per risollevare le proprie sorti.