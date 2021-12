Esce di strada in A4 e l’auto finisce in verticale sul guardrail: ferito il conducente

Un automobilista che perde il controllo del suo veicolo e l’auto che finisce poi in posizione verticale e sottosopra contro il guardrail. E’ accaduto ieri nel primo pomeriggio in autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano di Zocco.

L’automobilista è rimasto ferito. Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza: hanno dovuto mettere in sicurezza l’auto, in posizione precaria, mentre il conducente era uscito da solo dall’abitacolo ed è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. Sul posto è intervenuto anche il personale ausiliario di autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.