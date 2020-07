Furto e fuga in centro a Vicenza: dopo una notte di ricerche preso anche il complice

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato preso anche il complice del furto d’auto che l’altro ieri a Vicenza si è concluso con un folle inseguimento da parte dei carabinieri.

Ieri intorno all’una, infatti i carabinieri della sezione radiomobile berica, dopo una ricerca durata tutta la notte e che ha visto impiegate numerose pattuglie, hanno rintracciato in un capannone abbandonato in viale Trento, Mykola Novosan, il giovane ucraino di 22 anni, residente in città, che dopo il furto si era dato alla fuga con il suo compare 19enne, Maximilian Belmonte. Nei suoi confronti è scattato il fermo di polizia giudiziaria in quanto ritenuto responsabile, in concorso, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ricettazione e danneggiamento.

Novosan è stato inoltre deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale: nel momento in cui è stato rintracciato, ha tentato di dileguarsi, ma è stato prontamente bloccato dai militari intervenuti, senza che nessuno rimanesse ferito. Al termine delle formalità di rito, Novosan è stato accompagnato presso la casa circondariale “Del Papa”, come disposto dall’autorità giudiziaria.