Il punto sul maltempo nel Vicentino: fiumi in piena, smottamenti e neve – LIVEBLOG-FOTO-VIDEO

Ore 12.00. Nevica sulle Prealpi del Vicentino: fiocca sulle Piccole Dolomiti, in particolare sul Pasubio, così come sul massiccio del Grappa. Fiocchi anche a Campomulo, Campolongo e sul monte Verena (Altopiano di Asiago).

Al momento non si segnalano problemi nell’Alta valle dell’Astico.

1 di 3

Ore 11.00. Torrente Astico in piena ma senza particolari problemi fra Zugliano e Lugo di Vicenza, in località come ci mostrano queste immagini del nostro lettore D.C.

Ore 10.15 Nella notte a Recoaro Terme si è verificato un movimento franoso in via Molino di Sotto, all’altezza del civico 54. Subito allertati, sul posto sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Recoaro Terme, il Gruppo AiB Protezione Civile Recoaro Terme e il personale comunale “che ringraziamo tutti per il prezioso lavoro svolto in questi giorni”, sottolinea il sindaco Armando Cunegato.

Le operazioni di disgaggio e di rimozione del materiale caduto in strada sono in corso.

Per il momento il transito rimane bloccato. L’accesso alla frazione di Rovegliana avviene da località Bonomini. “Contiamo di ripristinare la normale circolazione già nel corso del pomeriggio. Daremo ulteriori informazioni in caso di aggiornamenti” conclude Cunegato.