Impalcatura cade in strada, decine di interventi a causa delle forti raffiche di vento.

Una mattinata intensa per le innumerevoli richieste di aiuto da parte dei cittadini. Il forte vento ha causato molti danni sia in città che in provincia. L’intervento più rilevante riguarda via Cimone a Vicenza, dove le raffiche intorno alle 10.20, hanno causato la caduta di una impalcatura in tubi innocenti di un cantiere adibito ai lavori di ricostruzione di un condominio, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e il lavoro dei pompieri ha permesso lo sgombero della zona interessata. Poco dopo anche in Contrà San Rocco è avvenuto lo stesso incidente con una impalcatura a terra ma, anche in questo caso, senza persone coinvolte.

In totale sono una ventina le chiamate ricevute dai vigili del fuoco a copertura della provincia, molte aree sono state interessate dalla caduta di tralicci. I pompieri hanno iniziato da piazza Torreselle di Isola Vicentina per la caduta di un palo Telecom. La linea telefonica ha vissuto lo stesso problema in via Cappuccini a Schio, in via Palladio a Villaverla, in via Trieste a Romano d’Ezzelino, in via Stradone a Torri di Quartesolo, in via Melette a Sandrigo e in Via Quarta Armata a Rosà.

Altre operazioni condotte dai vigili del fuoco sempre in città con un lucernario pericolante in via Monte Asolone e una ringhiera pericolante di un condominio in Viale San Lazzaro. Sulla careggiata, in Via Gagliardotti e Strada Beregane a Vicenza, sono caduti un pioppo e un altro albero. Anche l’ex tribunale di Santa Corona è stato colpito dal forte vento con la caduta a terra di cornicioni pericolanti, in Contrà San Pietro i pompieri sono giunti per assistere alla caduta di un vetro rotto al settimo piano della torre Everest di Via Torino. In via Gorizia a Piovene Rocchette è una vecchia insegna pericolante a richiedere l’arrivo dei soccorsi, mentre in via Copernico a Valdagno si è staccata una grondaia.

Paura anche a Cornedo Vicentino, in via Motta, un grande pino è caduto occupando l’intera sede stradale e causando grande disagio al traffico. E’ andata decisamente peggio a Salcedo, quando i vigili del fuoco di Schio sono giunti in via Castellaro, la copertura di un tetto è stata disarcionata cadendo nel parcheggio sottostante. Alcune vetture in sosta sono state colpite riportando danni. I vigili del fuoco hanno comunicato che sono ancora una decina gli interventi in fase di esecuzione.