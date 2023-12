Incidente in A4 tra i caselli di Vicenza in direzione Milano. Traffico fermo per 5 km

Una coda di automobili e camion sulla carreggiata dell’A4 in direzione di Milano caratterizza il traffico della mattinata nel Vicentino, con flusso extra di veicoli che si stanno riversando dalla prima mattinata di martedì su tangenziale e strade cittadino nel capoluogo berico. A causare i disagi alla circolazione è stato un incidente stradale che avrebbe coinvolto tre vetture, con tamponamento di due tra queste.

Non si hanno al momento riscontri di persone ferite in maniera seria, anche se sul posto è stata inviata comunque un’ambulanza del Suem 118 per assistere gli automobilisti rimasti contusi, pare in maniera lieve.

Il tamponamento è stato segnalato poco prima delle 9 di oggi tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, tra i tunnel sotto i Colli Berici. Sarebbe avvenuto sulla terza corsia, quella di sorpasso, fortunatamente senza collisioni ulteriori con le barriere di delimitazione dell’A4 né ribaltamenti dei veicoli. Sul posto anche la Polstrada e i mezzi in dotazione alla società di gestione della tratta autostradale per liberare la carreggiata dalle auto incidentate e dai detriti.

Il flusso di veicoli in marcia in direzione di Verona è aperto su una corsia unica di marcia per consentire le operazioni di ripristino in sicurezza, fino a metà mattinata, in attesa di potere tornare alla normalità e smaltire una fila di auto che procedono a passo d’uomo, stimata in 5 chilometri di coda.