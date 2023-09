L.R. Vicenza: finito il calciomercato, ora testa al campionato. Assegnati i numeri di maglia ai giocatori

Si è conclusa la sessione estiva del calciomercato e con essa tutte le chiacchiere che solitamente scorrono a fiumi (assieme ai drink) nei bar paesani. Ora non resta che lasciare spazio al terreno di gioco, unico e inesorabile giudice del destino di ogni società calcistica. Il L.R. Vicenza ha messo a segno alcuni importanti colpi e, a ridosso della chiusura delle trattative, persi altri; serve dunque fare il punto della situazione su quanto successo dal 1° luglio alle 20 di ieri uno settembre, aspettando la prima giornata del campionato in programma allo stadio Menti contro l’Albinoleffe dell’ex capitano biancorosso Giovanni Lopez.

ACQUISTI- Il Direttore Sportivo Luca Matteassi ha messo a segno colpi di primissimo ordine, portando in biancorosso giocatori che in serie C posso essere considerati di lusso. Sistemata a dovere la difesa, vero tallone d’Achille della passata stagione, con gli arrivi di Giuliano Laezza e Vladimir Golemic (in foto). A centrocampo il Lane potrà contare su due esterni di altissimo livello come Filippo De Col e Filippo Costa oltre al ritorno di Fausto Rossi su cui Diana conta molto. L’ex Reggiana dovrà lottare con Ronaldo per guadagnarsi la maglia da titolare e questo porterà sicuramente ad una sana rivalità per il bene del club. Si arricchisce anche l’attacco con l’arrivo del giovane talento Jacopo Pellegrini, il 22enne arriva in prestito dal Sassuolo. Non è un nuovo acquisto ma merita una riflessione anche il rientro dal prestito di Federico Proia, il centrocampista romano sembrava, fino a qualche mese fa, destinato ad una cessione definitiva ma il nuovo allenatore ha voluto testarlo con insistenza conoscendone le qualità e alla fine, oltre alla permanenza, è giunto anche il rinnovo contrattuale fino a giugno 2025. Potrebbe essere il vero colpo di questa sessione.

CESSIONI- La cessione più dolorosa è sicuramente quella di Tjaš Begić, promettente esterno offensivo che però ha portato denaro fresco per sistemare la rosa e la società ha scelto di sacrificarlo cedendolo al Parma. Lo stesso discorso vale per il portiere vice campione del Mondo con l’Under 20 Sebastiano Desplanches, anche se per lui qualche valutazione in più forse andava fatta visto che tra i pali permane ancora qualche dubbio sulle garanzie che può offrire Confente anche se il giocatore, ad onor di cronaca, merita la categoria. Tenere Desplanches in biancorosso avrebbe potuto aumentarne il valore in una ipotetica cessione tra dodici mesi, anche per lui l’offerta del Palermo è stata importante ed accolta senza troppi ripensamenti. Altro giocatore che ha lasciato il Vicenza è Matteo Stoppa, rientrato alla Sampdoria dopo il prestito e girato a titolo temporaneo al Catanzaro neopromosso in serie B. Su di lui sembrava esserci un accordo di intesa per rimanere definitivamente in biancorosso ma evidentemente la trattativa verbale intavolata a gennaio non ha trovato seguito, peccato. Hanno cambiato maglia anche Daniel Cappelletti (passato al Brindisi), Nicola Dalmonte (in prestito alla Spal), Marco Bellich (Juve Stabia), Loris Zonta (prestito al Taranto) e l’addio del capitano Stefano Giacomelli di cui abbiamo già parlato.

ANALISI- Il giudizio complessivo del calciomercato condotto dal diesse è sicuramente positivo, mister Aimo Diana ha in mano una rosa di tutto rispetto tanto che l’obbiettivo dichiarato dalla società è la vittoria del campionato. Molti tifosi lamentano una carenza nelle seconde linee ma va detto che la situazione che si sono trovati Diana e Matteassi era difficile da sbrogliare; troppi giocatori da far uscire e tanti da portare a casa. Le mancate cessioni di Scarsella e De Maio su tutte sono costate la perdita di Davide Di Pasquale finito a Pescara, sarebbe stata la vera ciliegina sulla torta che avrebbe reso la difesa del Lane ancora più solida. Gli addetti ai lavori danno il Vicenza per favorito alla vittoria finale e anche il sottoscritto è dello stesso parere, non resta che aspettare il verdetto del campo.

NUMERI DI MAGLIA- La prestigiosa numero 10 è finita sulle spalle di Ronaldo, “El Loco” Ferrari indosserà ancora la casacca con il 9, Fausto Rossi la 5, Giuliano Laezza la 23, Filippo de Col giocherà con il 26, Filippo Costa con il 32, Vladimir Golemic con il 55 e Jacopo Pellegrini avrà il 19. Nella foto tutti e 30 i giocatori con i relativi numeri di maglia.