La provincia accoglie nove nuovi marescialli: così l’Arma rafforza la sicurezza nel vicentino

Un segnale chiaro di attenzione verso la sicurezza della provincia berica arriva direttamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri: nella mattinata di oggi, sabato 2 agosto, il Colonnello Giuseppe Moscati ha presentato ufficialmente i nove nuovi marescialli assegnati a ruoli operativi nei reparti distribuiti sul territorio vicentino.

I marescialli, freschi di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” e di un triennio di formazione presso la Scuola Marescialli di Firenze, saranno immediatamente impegnati nel presidio del territorio. Le destinazioni sono strategiche: da Vicenza a Solagna, da Valdastico ad Asiago, passando per Rosà, Valdagno, Montecchio Maggiore e Dueville — dove ne sono stati assegnati due. L’arrivo di questi nuovi militari non rappresenta solo una risposta alla necessità di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, ma anche un gesto concreto verso una comunità che chiede vicinanza, ascolto e presenza. In un periodo estivo che vede un flusso turistico consistente e molte abitazioni temporaneamente vuote, l’impiego tempestivo dei marescialli sarà cruciale per intensificare i servizi antifurto e mantenere alta la vigilanza.

Da sempre, l’Arma si distingue per la sua prossimità al cittadino, sia nei centri urbani che nei paesi più piccoli. Il loro radicamento sul territorio e l’impegno quotidiano nella tutela delle persone ne fanno un presidio apprezzato e riconosciuto dalla popolazione. L’assegnazione dei nuovi marescialli rappresenta un investimento tangibile nella sicurezza e nella qualità della vita di chi vive in provincia di Vicenza.

