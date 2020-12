Lr Vicenza-Ascoli: al Menti per risollevarsi dopo la batosta di Cittadella

Come risaputo, il Vicenza martedì ha subito una netta sconfitta per mano del Cittadella, ma in serie B non c’è tempo per i rimpianti e quindi la squadra ha già lavorato per preparare la nuova partita. Il Lane infatti, domani alle 14 in casa, potrà cercare di rifarsi dopo la brutta prestazione in terra padovana: sarà ospite l’Ascoli, formazione marchigiana che sta faticando a trovare continuità in questo campionato.

Sin qui il Vicenza ha conquistato 12 punti in 11 gare (da recuperare la sfida contro il Chievo) e domani avrà la possibilità di recuperare qualche posizione. Discorso diverso per l’Ascoli, che attualmente è penultimo con soli 6 punti in 11 partite. I biancorossi potrebbero sembrare favoriti, ma gli ospiti hanno bisogno di punti per risollevarsi e domani metteranno anima e corpo per uscire dalla zona retrocessione.

Come detto da mister Di Carlo, “non esistono partite semplici , ora dobbiamo riscattarci e conquistare i tre punti”. Il Lane avrà quindi una grande opportunità: poter dare il meglio di sè per ritrovare fiducia nel proprio cammino. Tra le mura di casa del “Menti”, ogni ostacolo potrà essere superato. Parola al campo.