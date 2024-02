Maltempo, pioggia intensa e disagi: roggia tracimata, Retrone ingrossato, aperto il bacino di Montebello

Il maltempo, come da previsioni meteo, sta intensificando la propria portata di pioggia in caduta sul territorio vicentino. Si registrano i primi disagi, con alcune strade allagate da rivoli d’acqua – in particolare a Vicenza, quartiere di Anconetta dove è tracimata una roggia nei pressi delle scuole, e a Torri di Quartesolo – ma non si hanno notizie almeno per ora di situazioni di criticità, come conferma la centrale del 115 alle 12.30 dopo un primo report della mattinata. Ad eccezione di viale Fusinato, alle spalle della stazione dei treni cittadini, nei pressi del Retrone, dove si sta alzano il livello di attenzione.

Vigili del fuoco vicentini chiamati ai primi interventi, volontari di Protezione Civile in stato di allerta pronti all’azione in caso di necessità, mentre le autorità politico amministrative dei Comuni vigilano sui corsi d’acqua, tenuti sotto stretta osservazione vista l’intensità delle perturbazioni piovose in corso. Sempre per cautela, chiusi da stamattina buona parte dei parchi cittadini.

Dal Comune di Vicenza è attesa nel primo pomeriggio una conferenza stampa che illustri più in dettaglio la situazione climatica in corso e le ricadute sulla città capoluogo, dando notizie e previsioni sul livello d’acqua del fiume Bacchiglione, da “sempre” l’osservato speciale numeri uno in queste fasi di maltempo intenso. Anche se ” a vista” è il Retrone, al momento, ad attirare attenzioni e precauzioni maggiori. Da ricordare che è stato allestito il Coc – Centro Operativo Comunale – già ieri sera nella sede della polizia locale in strada Soccorso Soccorsetto.

Le scuole del quartiere di Sant’Agostino sono state chiuse in via precauzionale (la primaria Arnaldi e la materna Molino), con agenti della polizia locale a invitare i residenti a invitare con i megafoni proprietari a mettere al sicuro auto parcheggiate vicino alle sponde del Retrone, come sopra accennato, in viale Fusinato.

Servizio di piena decido alle 13 di oggi con l’apertura del bacino di Montebello. Sono stati attivati per il momento 3 sifoni sottraendo alla piena del Torrente Guà 20-25 mc/s. Si sta valutando anche l’utilizzo del bacino dell’Orolo. Sul fronte dello sport, mentre le associazioni annullano gli allenamenti all’aperto previsti per oggi e domani, arriva l’ordine della Figc di rinviare alcune partite di recupero in programma in questi giorni, valido fino a venerdì.