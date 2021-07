Maltempo, pompieri al lavoro. In poche ore più di 500 richieste di intervento (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigili del fuoco al lavoro senza sosta a seguito del maltempo che nella giornata di ieri ha colpito violentemente le province di Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. Oltre 500 le richieste d’intervento in poche ore soprattutto dovute al taglio di rami con alberi, pali o altri elementi pericolanti. Per far fronte all’emergenza il dispositivo di soccorso del 115 è stato rinforzato con il richiamo di personale libero dal servizio e trattenendo in turno coloro che stavano per smontare.

Alle 21.30 di ieri sera a Vicenza erano 58 gli interventi già eseguiti con altri 80 ancora da evadere. Per il capoluogo berico il bilancio dei danni parla di 70 piante abbattute o fortemente danneggiate dalle raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 120 chilometri orari.

“Stiamo lavorando per mettere in sicurezza la città dopo la terribile perturbazione di ieri che con forti raffiche di vento ha abbattuto alberi sani e ne ha danneggiati altri – spiega l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi -. I lavori proseguiranno anche i prossimi giorni sia lungo le strade che nei parchi pubblici. Contiamo naturalmente di sostituire le piante danneggiate appena possibile”. I parchi storici della città – Parco Querini, Giardino Salvi e parco di Villa Guiccioli – rimarranno chiusi anche nei prossimi giorni e fino a quando i tecnici avranno concluso le verifiche relative alla stabilità degli alberi. Non solo: la cupola della chiesa di Santo Stefano ha subito importanti danneggiamenti con le lastre di rame che sono state risucchiate dal forte vento, spostandole dalla loro sede.

In provincia di Padova più di 130 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco, di cui quasi la metà evase nella giornata di ieri. Numeri simili anche per il Trevigiano. In Provincia di Venezia, infine, le squadre in servizio hanno risposto a quasi 100 chiamate. Tornando a Vicenza città, in particolare in via Giuriolo si è creata intorno alle 18 di martedì una situazione di serio pericolo in seguito alle raffiche extra che hanno sradicato piante e spezzato grossi rami. Almeno due sono gli automobilisti – comunque illesi – che hanno rischiato la propria incolumità: si sono visti crollare al loro passaggio i tronchi, con le rispettive vetture colpite e danneggiate (vedi video).