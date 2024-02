Maltempo/Vicenza, chiusa la tangenziale Sud, aperto il bacino di Caldogno. Allerta sul Retrone

L’emergenza maltempo in città a Vicenza continua e persiste la pioggia e si moltiplicano le decisioni prese dal Coc – il Centro Operativo Comunale – di ora in ora: dopo lo stop alle scuole cittadine (materne, primarie e secondarie di ogni grado) e la chiusura dei parchi pubblici, si contano a decine le strade chiuse al traffico a causa di allagamenti parziali, tra cui pure la tangenziale Sud.

Circolazione interrotta in zona Stadio Menti, ma lo stesso vale su alcune arterie cittadine normalmente ad afflusso intenso di veicoli, come strada di Bertesina, Anconetta in zona delle scuole, Casale, strada delle Cattane ed altre. Bloccato già ieri nel pomeriggio il traffico ferroviario in stazione sulla linea Schio-Vicenza. Circa 3 mila sacchi di sabbia sono stati distribuiti nel corso della serata e della notte e accatastati nelle aree a rischio. Attivate tutte le pompe idrauliche disponibili, alcune giunte da fuori province. La chiusura della scuole su giovedì sarà valutata nel corso della giornata.

Da parte del Coc presieduto dal sindaco berico, aggiornato alle 5 di stamattina, si rinnova l’invito a lasciare libere le vie di comunicazione per favorire eventuali interventi dei mezzi di soccorso a Vicenza e nei Comuni contigui, dove tutti i corsi d’acqua sono monitorati e alcuni presidiati: il Retrone, in particolare, tracimato nel parco di viale Fusinato e cha attinge in pianura, è un metro circa (3,82 metri) sopra la soglia critica; il Bacchiglione, che carica invece dalla montagna la cui piena è attesa in giornata ma entro i livelli di guardia, grazie all’apertura del bacino di laminazione di Caldogno nel corso della notte da parte del Genio Civile. Lo stesso vale per quello di Orolo.

La roggia Dioma, infine, è il terzo corso d’acqua a creare grattacapi. Guardati “a vista” anche i sottopassi, in particolare quello di zona Sant’Agostino, dove si raccomanda massima attenzione. Impegnati vigili del fuoco e volontari di protezione civile insieme alle forze dell’ordine, e altre associazioni tra cui gli Alpini.

L’ultimo aggiornamento per la città di Vicenza è delle 6.30 di stamattina. Presente la lista aggiornata delle strade chiuse al traffico a causa degli allagamenti: la tangenziale sud tra Campedello e Vicenza Ovest, zona Stadio (viale Trissino, via Bassano, via dello Stadio), il sottopasso Vittime Civili di Guerra, tra via Martiri delle Foibe e viale della Pace e strada dei Ponti di Debba. Imminente la chiusura della rotatoria tra strada delle Cattane e via degli Scaligeri (zona Emisfero). Continuano a rimanere chiuse anche strada di Bertesina, tra viale Moro e via della Scola, strada del Tormeno, strada di Casale, strada delle Ca’ Perse, strada di Porciglia, strada delle Scuole di Anconetta.

1 di 5

Alle 9 di mercoledì mattina è previsto il punto stampa del sindaco Possamai proprio dalla sede di polizia locale dove è allestito il Coc Comunale. Da ricordare che ieri sono stati 10 gli interventi operativi dei pompieri vicentini, il più impegnativo per la rimozione di una grande piante sradicata e finita nel Bacchiglione (vedi video). Riguardo alle problematiche legate alle condizioni meteorologiche non si registrano persone ferite o soccorse, eccezion fatta per chi è rimasto coinvolto nei numerosi incidenti stradali in cui asfalto scivoloso e visibilità ridotta a causa della pioggia intensa ha inciso nelle dinamiche.