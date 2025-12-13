Marosticana, un milione per voltare pagina sulla sicurezza

La strada Marosticana, una delle arterie più trafficate e delicate di Vicenza, si prepara a cambiare volto. La giunta comunale guidata dal sindaco Giacomo Possamai ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione e messa in sicurezza, un intervento da oltre un milione di euro interamente finanziato con risorse comunali. L’obiettivo è chiaro: ridurre la pericolosità di un tracciato lungo quattro chilometri e mezzo, percorso ogni giorno da ventimila veicoli e teatro, negli ultimi cinque anni, di centoventicinque incidenti con cento feriti e quattro morti, tre dei quali nel solo 2025.

Il sindaco Possamai, insieme all’assessore alla Mobilità Cristiano Spiller, ha effettuato un sopralluogo lungo la strada, sottolineando la necessità di dare una risposta rapida e concreta alla domanda di sicurezza emersa dopo le tragedie di quest’anno. “Abbiamo lavorato molto per arrivare in tempi brevi alla delibera e al progetto esecutivo – ha dichiarato – e contiamo che nel 2026 si possa procedere con gara d’appalto e lavori. Intanto ci preoccupa che, mentre il ministero delle Infrastrutture resta fermo sugli autovelox, troppi automobilisti si sentano legittimati a correre più che in passato”.

Il progetto nasce da un’analisi approfondita della sinistrosità lungo la Marosticana, che ha evidenziato come la maggior parte degli incidenti più gravi sia legata alla velocità eccessiva e ai sorpassi azzardati, soprattutto nei tratti rettilinei. Spiller ha spiegato che gli interventi saranno diffusi su tutto il percorso e mireranno a frenare fisicamente la velocità, impedire manovre pericolose e garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti, le categorie più esposte. Verranno completati i marciapiedi e collegati alle fermate del trasporto pubblico, riorganizzate le corsie agli incroci semaforici, inseriti attraversamenti pedonali e potenziata l’illuminazione, sempre nel rispetto del Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Dodici i punti critici individuati dai tecnici, dove si concentreranno gli interventi. La sfida è trasformare il progetto in cantiere entro il 2026, per restituire alla città un’arteria più sicura e vivibile. La Marosticana, oggi simbolo di rischio e di dolore, potrebbe diventare presto il segno tangibile di una comunità che sceglie di voltare pagina e di investire sulla sicurezza di tutti.

