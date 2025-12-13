Spaccio e detenzione: 22enne arrestato, in casa 5 chili di hashish

Un 22enne di Montecchio Precalcino è stato arrestato per spaccio continuato di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio dopo un’operazione articolata della Polizia Locale Nordest Vicentino, culminata martedì nel fermo dell’uomo. A casa del giovane quasi 5 chili di hashish pronti per essere venduti e contanti frutto dello spaccio.

L’indagine era iniziata già a novembre e in questo periodo gli agenti erano riusciti a documentare varie “cessioni volanti” di stupefacenti avvenute in strada attraverso i finestrini delle auto e in casa del giovane. Martedì la svolta: un servizio di controllo, pedinamento e osservazione, eseguito anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga Ronnie in dotazione alla Polizia Locale, alle 21.40 il 22enne è stato colto in flagranza di reato per la cessione di sostanza stupefacente tipo hashish a un acquirente della zona. Immediato l’intervento degli agenti che hanno fermato sia lo spacciatore che l’acquirente.

A seguito del controllo sono state poi rinvenute e sequestrate sia la sostanza stupefacente venduta che il denaro, provento della cessione. All’operazione è seguita la perquisizione nell’abitazione del ragazzo, dove nascosti sotto al letto o in piccoli frigoriferi in camera da letto gli agenti hanno rinvenuto 49 panetti di hashish del peso di 4.805 grammi la cui vendita avrebbe fruttato 35mila euro, 790 euro in contanti, un bilancino elettronico nonché materiale vario per il porzionamento e confezionamento dello stupefacente.

Nel corso dell’indagine sono state anche segnalate alla Prefettura di Vicenza due persone trovate in possesso di sostanza stupefacente e un altro soggetto è stato denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il 22enne è finito prima agli arresti domiciliari e dopo l’udienza di convalida dell’11 dicembre davanti al Gip del Tribunale di Vicenza è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Vicenza.

