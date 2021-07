Maltempo nella notte, danni da grandine nel Vicentino. Allerta della Regione fino alle 24

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ partita nel corso della notte appena trascorsa la nuova ondata di temporali estivi che sono previsti per circa 48 ore in Veneto e nel Vicentino, oggi e domani, territori dove si registrano già i primi danni e interventi di soccorso. In particolare è la grandine caduta a Vicenza e comuni dell’hinterland a causare disagi, oltre alle raffiche di vento associate all’instabilità che ha concesso una tregua da metà mattinata. Parte dell’Ovest Vicentino, e poi Cresole Caldogno, Costabissara, Monticello e la frazione Cavazzale, Bolzano, Monteviale, periferia di Vicenza (Laghetto e Polegge) e altri comuni prossimi al capoluogo sono le località della provincia ad aver patito maggiormente la prima sfuriata di maltempo, con chicchi di ghiaccio caduti “a grappoli” dal cielo.

Di dimensioni ragguardevoli come mostrano le centinaia di foto sui social, favorendo allagamenti circoscritti, occlusioni di tombini e piante e rami d’albero spezzati. E’ ancora presto per un bilancio dei danni, mentre si registra anche una persona ferita in maniera comunque non grave. Il servizio decentrato dell’Arpav Veneto, domenica, aveva emesso un bollettino meteo aggiornato con il comunicato di allerta meteo gialla, vale a dire lo stato di attenzione, valido intanto fino alla mezzanotte di oggi.

Nel dettaglio a Bolzano Vicentino vento poderoso e grandine hanno divelto parte della copertura della sede locale degli Alpini, sradicato piante e creato altri disagi, tanto da spingere l’amministrazione comunale ad attivare il Centro operativo comunale (Coc) per affrontare l’emergenza improvvisa. A Caldogno situazione analoga in più punti del paese e della frazione di Cresole. L’acqua piovana è filtrata nel seminterrato di Villa Caldogno nella parte dedicata alla casa di riposo, a Rettorgole e in alcune vie del paese black out elettrico prolungato. Spostandosi a Monticello Conte Otto molteplici i danni e gli allagamenti sulle strade comunali, con anche un problema di energia elettrica causato da una ramo caduto sui tralicci, interrompendo il servizio nelle frazioni Cavazzale e Vigardolo e chiamando sul posto i vigili del fuoco. Decine le richieste di intervento al numero 115 con tutte le squadre di pompieri dislocate nel Vicentino sparse per gli interventi su molteplici fronti.

Le previsioni diffuse dall’Arpav configurano un quadro di instabilità meteorologica che continua, anche se a macchia di leopardo, con fenomeni intensi a carattere locale che vanno dai rovesci di pioggia alle tempeste di ghiaccio. “Sull’Europa nord-occidentale insiste una circolazione ciclonica, che a tratti specie tra lunedì e martedì convoglia sulla nostra regione l’afflusso da sud-ovest in quota di aria umida e instabile; avremo perciò a inizio periodo frequente nuvolosità irregolare con delle precipitazioni, poi più spazi di sereno almeno in pianura con ripresa delle temperature diurne, infine una probabile parziale ripresa dell’instabilità pomeridiana sulle zone montane e pedemontane”.