NKD: L’insegna europea di abbigliamento e accessori per la casa apre un nuovo negozio a Vicenza

Presente in sette paesi europei, con 9.000 dipendenti e 2.000 filiali, delle quali 300 sul territorio nazionale, in crescita costante dal 2006. NKD, con il suo slogan “Ogni giorno un sorriso”, è uno dei maggiori value discounter del settore tessile in Europa. La sua gamma di prodotti è variegata: dalla moda per tutta la famiglia, passando per gli indumenti sportivi fino ad arrivare agli articoli di arredo e decorazione per la casa. La combinazione perfetta tra moda, living e lifestyle accessibile a tutti (e non solo per la convenienza dei prezzi).

La collezione abbigliamento donna, ad esempio, offre un’ampia scelta di stili e di taglie, che possono andare dalla XS alla 64. Quello NKD è un negozio che vuole essere di quartiere, un punto di riferimento per gli abitanti. Oggi la festa di inaugurazione con imperdibile sconto del 20% su tutti gli articoli esposti nello store.

Oltre all’attenzione per i suoi clienti, NKD pone al centro della sua visione aziendale anche la scelta di materiali “green”, dal cotone organico, al poliestere riciclato, ad altri componenti naturali ottenuti attraverso processi sostenibili. Un impegno riconosciuto anche attraverso l’ottenimento di numerosi premi e certificazioni che confermano gli elevati standard di qualità, come quella tessile OEKO – TEX a garanzia della salute dei consumatori.

Diffusasi a macchia d’olio ormai su tutto il territorio italiano, ora l’insegna europea apre un nuovo punto vendita a Vicenza con l’obiettivo di essere sempre più vicina ai suoi clienti e di offrire loro una piacevole esperienza di shopping in un ambiente accogliente e familiare. Giovedì, 11 aprile dalle ore 8:30 alle 19, in occasione della festa di inaugurazione, nello store NKD di Vicenza in via del Carso 118 si potrà dunque acquistare tutto scontato del 20%.