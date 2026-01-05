Notte pazza in hotel fra alcol e droghe, ragazza va in arresto cardiaco: salvata in extremis

Una ragazza è stata ricoverata ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa di un gravissimo malore, dovuto molto probabilmente a un mix di alcol e droghe, che l’avrebbe mandata in arresto cardiaco mentre si trovava con un’altra persona in un hotel in via Bassano in città.

I fatti risalgono a ieri mattina: secondo quanto accertato dai sanitari, l’arresto cardiaco sarebbe stato provocato da un mix di sostanze assunte dalla ragazza: all’interno della stanza, infatti, sarebbero state trovate tracce di vari tipo di droga e superalcolici.

I sanitari del Suem 118, giunti sul posto, l’hanno rianimata e intubata, poi è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Massimo riserbo della Questura, intervenuta sul posto con alcune pattuglie, sulla vicenda. La coppia (25 anni lei, 30 lui, entrambi lombardi) erano arrivati nell’albergo sabato sera intorno a mezzanotte. Avevano comprato dei superalcolici e si erano ritirati in stanza. La mattina, intorno alle 9 la richiesta di aiuto del ragazzo al Suem. Ieri nel corso della giornata le condizioni della giovane, che inizialmente erano molto gravi, sono migliorate.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.