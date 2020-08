Parco Querini, albero secolare sradicato precipita sul muro e in strada. Nessun ferito

Tragedia sfiorata per puro caso, e anche a livello di danni tutto sommato è andata di lusso per chi stava transitando sulla strada che lambisce Parco Querini e il corso del Bacchiglione ieri pomeriggio, in contrà Chioare a Vicenza. L’allarme è stato lanciato alle 18 circa di venerdì, con i vigili del fuoco chiamati subito a intervenire in compagnia della polizia locale e dei tecnici della società Amcps.

Improvvisamente un secolare albero dal grosso tronco si è sradicato dal terreno, all’interno del principale polmone verde del capoluogo berico, cadendo sul muro di cinta e sassi e finendo con i rami in viale Rumor, verso l’Araceli.

La pianta ad alto fusto si è innalzata per poi piegarsi su se stessa sul lato del muretto, adiacente alla “porta del Papa”, danneggiando la struttura ornamentale e in parte il perimetro del parco, comunque non crollato nonostante il peso importante del fusto. Coperta completamente la carreggiata al di fuori, con i rami più alti finiti a sporgere sull’argine del Bacchiglione. Non poco lo stupore da parte dei cittadini vicentini di passaggio all’esterno, chi in auto chi a piedi o in bicicletta, tutti scampati al pericolo imprevisto grazie alla buona sorte. Con qualche brivido.



Anche all’interno del parco nessuno è stato coinvolto nello schianto, e anche qui va ringraziata una buona dose di fortuna visto che sono tanti i vicentini di città che solitamente si dedicano al footing, oppure alla semplice camminata, lungo il perimetro interno dell’ampio spazio verde. I vigili del fuoco hanno controllato che nessuna persona fosse rimasta ferita e liberato un’auto rimasta bloccata da alcuni rami della pianta, utilizzando delle motoseghe. Il Comune di Vicenza dovrà procedere a verifiche sulle altre piante presenti, alla luce del fatto di ieri, del tutto inedito.