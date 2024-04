Paura lungo la A31, a fuoco l’auto in transito: illeso il conducente

Poteva avere conseguenze anche severe l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, dal motore di un’auto in transito lungo l’autostrada Valdastico. Alle 15.45, i Vigili del Fuoco sono così intervenuti in A31 tra lo svincolo di Vicenza Nord e l’allacciamento con l’A4 in direzione sud per il rogo del veicolo, allertati dallo stesso proprietario: nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo quanto appreso, mentre il conducente stava percorrendo l’importante asse viario, si sarebbe improvvisamente accorto che qualcosa non andava: prima il fumo e poi le fiamme che rapidamente si sono sprigionate. Il tempo di accostare e allontanarsi dalla macchina che in pochi secondi è stata avvolta dal fuoco. I pompieri, nel frattempo arrivati dal distaccamento di Vicenza, hanno quindi spento le fiamme del mezzo andato però irrimediabilmente distrutto.

Le cause di probabile natura elettromeccanica, sono comunque al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dell’area interessata, sono terminate dopo oltre un’ora.