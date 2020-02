Rissa dietro la caffetteria in Campo Marzo e droga negli slip. Espulsione in vista

Ha trovato una spiegazione la baraonda avvenuta domenica sera a Campo Marzo, alle spalle della caffetteria Fonzarelli’s, conclusa con l’accompagnamento in questura di due immigrati coinvolti in una rissa all’aperto. Uno dei due, visibilmente ubriaco secondo la testimonianza dei poliziotti che lo hanno preso in consegna, è risultato in possesso di 30 grammi di marijuana, che teneva nascosta nelle mutande. Al pari di 190 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio nella piazza nota dell’area verde in fronte alla stazione ferroviaria. Per il 26enne di nazionalità nigeriana, noto per fatti di cronaca analoghi, senzatetto e irregolare in Italia, scatterà il provvedimento di espulsione.

Le iniziali rese note dalla polizia di Stato che fa capo alla questura di Vicenza sono H.O.C. Insieme a lui domenica sera intorno alle 21.45 era stato fermato un amico e connazionale, anche lui coinvolto nella zuffa che avrebbe visto almeno altre 4/5 persone menare le mani, salvo poi disperdersi all’arrivo delle volanti. Non si segnalano individui ricorsi alle cure del pronto soccorso in seguito alle rissa, secondo prassi ormai consolidata in occasioni simili.

L’altro giovane nigeriano identificato è risultato invece in regola con i documenti e non possedeva alcuna sostanza stupefacente: pertanto è stato rimesso in libertà. L’ufficio immigrazione interno alla questura ha avviato la procedura di allontanamento coatto dai confini nazionali per il 26enne africano, che sarà dunque espulso una volta completato l’iter.