Ripartono allenamenti e corsi. E anche i mercati in piazza a Dueville e a Povolaro

Le note esplicative diffuse ieri attraverso la circolare della Regione Veneto “sbloccano” i mercati settimanali di domani e giovedì rispettivamente nel centro di Dueville e nella popolosa frazione di Povolaro. E anche tutte le attività sportive agonistiche e amatoriali e i corsi in programma, demandando alle associazioni locali l’opportunità di riprendere o meno gli allenamenti o gli insegnamenti consueti. Rimane vigente, però, l’interdizione degli eventi che prevedono la presenza di pubblico, vale a dire partite di tornei o campionati sportivi, l’apertura di cinema e teatro e l’organizzazione di concerti. A questi divieti sanciti in Regione e in vigore (almeno) fino a domenica 1 marzo, si aggiunge la chiusura imposta dalla Biblioteca civica di Dueville così come in tutta la rete vicentina.

A informare enti e associazioni della cittadina e delle frazioni Passo di Riva, Povolaro e Vivaro è stato il Comune di Dueville, inviando una comunicazione ufficiale. Nella giornata di ieri, come negli altri enti locali di tutto il Veneto, gli impianti erano rimasti chiusi in attesa di chiarimenti da parte delle autorità amministrative superiori.