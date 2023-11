Persona con disabilità in carrozzina si scontra con un’auto sulla ciclabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una uomo con disabilità che viaggiava con la sua carrozzina lungo la pista ciclabile della strada provinciale Schiavonesca-Marosticana a Sandrigo è stato investito stamane da un veicolo che usciva da una strada laterale.

L’incidente questa mattina 3 novembre alle ore 9 a Sandrigo in via Piave, all’altezza dei civici 12 e 14. Il conducente 55enne di un Fiat Doblò, proveniente da una stradina laterale, stava per immettersi sulla Provinciale 248 ma, nell’effettuare la manovra, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrato con una persona con disabilità di 68 anni che, sulla sua carrozzina elettrica, stava percorrendo la pista ciclabile in direzione Sandrigo.

A seguito dell’impatto il conducente della carrozzina è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Bortolo di Vicenza in codice giallo. Rilievi sinistro e regolazione del traffico effettuati da parte di due pattuglie appartenenti al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, dei distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto.