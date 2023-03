Serie C: addio sogni di gloria, il L.R. Vicenza affonda a Salò. Top&Flop biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ennesima debacle, l’undicesima di questa stagione, manda in archivio ogni speranza di vincere il campionato. Il 2-0 incassato allo stadio Turina di Salò è l’ennesima prestazione senza arte ne parte del L.R. Vicenza che concede i tre punti agli avversari senza mai combattere prestando il fianco agli avversari con troppa facilità. Nel match valevole per la 31esima giornata del girone A di serie C i biancorossi mostrando, ancora una volta, i soliti limiti. Nel primo tempo si sono susseguiti moltissimi errori in fase di costruzione con il trio difensivo Pasini-Bellich-Ndiaye protagonista di macchinose azioni che, in un paio di occasioni, hanno fatto venire i brividi agli ottocento spettatori vicentini presenti. Nella prima parte di gara si è vista la solita intraprendenza di Greco e qualche spunto di Stoppa, vicino al gol anche Della Morte che dal limite impegna Pizzignacco, Ferrari manca invece l’appoggio in rete su buon traversone di Dalmonte. Nella ripresa cambia tutto, l’errore di Ndiaye, in disimpegno, porta al vantaggio di Balestrero e i biancorossi crollano inesorabilmente sotto i colpi dei leoni del Garda, il portiere Pizzignacco non è chiamato a nessun intervento uscendo dal campo con guantoni e divisa senza macchie. Le speranze per conquistare il primo posto in classifica sono ridotte al lumicino per quanto riguarda la matematica ma oggettivamente sono oramai abbandonate e mercoledì, alle 20:30, contro la Virtus Verona la vittoria è l’unico risultato utile per i biancorossi.

ANALISI- Purtroppo è il solito Vicenza, gioca con sufficienza un tempo e affonda senza mezzi termini nella seconda frazione. Dopo due buone occasioni da gol create nel primo tempo da Stoppa e Della Morte, il Lane non riesce più a mettere il naso in area avversaria rischiando di capitolare per tre volte dal 50esimo al 60esimo minuto e ancora tra il 70esimo e il 90esimo. A centrocampo Ronaldo colleziona una serie innumerevole di errori fino alla sostituzione (al suo posto Cavion), lo stesso vale per Jimenez mai in grado di pungere. Difesa in continuo affanno con Ndiaye molto impreciso, sbaglia anche alcuni passaggi di semplice fattura. Con il centrocampo e la difesa sotto torchio, inevitabilmente, il trio d’attacco non ha ricevuto più palle con Ferrari costretto a guardare inerme i propri compagni, il numero nove biancorosso capisce che deve fare tutto da solo lottando e facendo a sportellate nella linea mediana per conquistarsi la pagnotta, ma non basta. Assenti ingiustificati la mentalità e la voglia di conquistare un risultato fondamentale per l’obiettivo finale, elementi che non possono mancare in caso di play off quando si affronteranno squadre di caratura superiore a quelle presenti nel girone A. Insomma, servirà un altro Vicenza.

TOP&FLOP- Pochissime idee e tanta confusione hanno portato all’undicesima sconfitta in campionato e il 2-0 di Salò potrebbe assumere il significato della bandiera bianca alzata dal Lane nella lotta alla vittoria finale del campionato. Tra i flop di giornata sicuramente Maissa Ndiaye voto 4,5: l’errore sul primo gol della Feralpi e numerosi altri in fase di costruzione sono la prova che il giovane difensore non è in giornata. Nicola Pasini voto 5: anche lui nel calderone dei peggiori per le tante imprecisioni durante la gara e nel secondo gol lascia tutto solo Musatti che insacca facilmente. Ronaldo Pompeu Da Silva voto 5-: non ne azzecca una, sbaglia tantissimi appoggi non riuscendo mai a mettere il moto l’attacco biancorosso. Kaleb Jimenez voto 5: sembra non aver il sangue freddo per dare qualcosa in più ai compagni, viene travolto dal centrocampo avversario e non trova mai il bandolo della matassa. Tutti gli altri giocatori non arrivano comunque alla sufficienza, e una considerazione va fatta anche su Francesco Modesto voto 4: non è ancora riuscito ad imprimere un’anima a questo Vicenza, mancano idee, mentalità e gioco. L’organico è di tutto rispetto, certo, ma bisogna mandarlo in campo consapevole di ciò che deve fare.

Highlights FeralpiSalò – L.R. Vicenza 2 – 0