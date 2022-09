Stalking alla ex compagna, dopo l’ennesima minaccia scattano le manette per un 55enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 settembre, i militari della stazione dei carabinieri di Valdagno hanno dato esecuzione al provvedimento firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari a carico di un 55enne residente a Schio. Per l’uomo, cittadino italiano, sono scattate le manette ed è stato sottoposto ad arresti domiciliari. Al termine della relazione sentimentale con la ex compagna ha continuato a riempirla di messaggi intimidatori e, vista l’indifferenza della donna, è passato alle minacce di morte.

Il soggetto era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, originaria della alta Valle dell’Agno per le condotte pericolose nei suoi confronti e la stessa, subito dopo la fine della relazione, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I due si sono lasciati da oltre sei mesi ma evidentemente al 55enne non andava giù la separazione dalla propria donna, per questo motivo ha pensato bene di riempirla di messaggi che sono andati via via nel tempo peggiorando di contenuto. All’ennesima telefonata ricevuta, dopo aver udito minacce di morte, la donna assalita dal terrore che potesse succederle qualcosa, si è rivolta nuovamente ai carabinieri per denunciare lo stalking da parte dell’ex compagno.

La denuncia della donna è stata presa in carico tempestivamente dai militari e ha portato all’emissione di un nuovo provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offesa con contestuale obbligo a non contattarla con qualsiasi mezzo ma, nonostante l’intimazione a lasciare in pace la ex compagna, l’uomo ha proseguito con le telefonate passando poi alle varie piattaforme social. Attese le ripetute violazioni attentamente valutate, segnalate dalla vittima presso la stazione carabinieri, l’Autorità Giudiziaria ha infine deciso di porre l’uomo in regime di arresti domiciliari.