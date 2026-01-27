Approvato il piano opere pubbliche: 15 milioni per scuole e sicurezza. Nuova vita per la Rodari

Il Consiglio comunale di Sovizzo ha approvato il Programma triennale delle opere pubbliche che prevede oltre15 milioni di euro di investimenti e include la ricostruzione della Scuola Rodari di Tavernelle.

Il programma di investimenti definisce in modo chiaro e strutturato gli interventi che l’amministrazione intende realizzare nei prossimi anni per migliorare sicurezza, qualità urbana, servizi e infrastrutture su tutto il territorio comunale, in modo coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e con il Bilancio di previsione del Comune.

Sicurezza, scuole e territorio al centro delle priorità

Le opere inserite nel piano rispondono a precise linee guida: sicurezza stradale e del territorio, tutela del patrimonio pubblico, sostenibilità ambientale, attenzione alle scuole e alle nuove generazioni. Già a partire da quest’anno l’amministrazione intende avviare buona parte degli interventi: la realizzazione della nuova pista ciclabile e ciclopedonale del Mezzaruolo, la messa in sicurezza di incroci e strade, a partire da via IV Novembre–via Marconi e dalla SP 103 Strada della Valdiezza, il secondo stralcio della ristrutturazione di Casa Garbin a Gambugliano, lavori di manutenzione stradale e asfaltature, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, interventi sugli edifici comunali e la mitigazione del rischio idrogeologico in aree sensibili del territorio.

Più spazi pubblici e qualità urbana

Nel 2027 il programma guarda alla qualità degli spazi e alla vita della comunità, con interventi di riqualificazione urbana che riguardano il secondo stralcio della viabilità di Piazza Manzoni (rotatoria Via Roma- Via Marconi), la realizzazione della nuova piazza a Gambugliano, nuovi edifici e spazi polifunzionali, il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti, il proseguimento degli interventi su strade e illuminazione.

Scuola Rodari: un investimento strategico sul futuro

Uno degli interventi più significativi dell’intero programma è previsto nel 2028 e riguarda la scuola primaria Rodari di Tavernelle. L’amministrazione ha inserito nel piano la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico, con un investimento di quasi 4 milioni di euro, per realizzare una scuola più sicura dal punto di vista sismico, più moderna, efficiente dal punto di vista energetico e adeguata alle esigenze educative di oggi e di domani. Si tratta di una scelta di lungo periodo, frutto di una pianificazione responsabile, che mette al centro la sicurezza dei bambini e la qualità dell’offerta scolastica, investendo sulle nuove generazioni e sul futuro della comunità.

“Una programmazione equilibrata e sostenibile”

“Abbiamo elaborato un programma con prospettive ampie e responsabilità per renderlo non tanto un elenco di opere ma un vero strumento per costruire un pezzo alla volta il paese di domani – ha spiegato il sindaco di Sovizzo Matteo Forlin – Sicurezza, qualità della vita, scuole e manutenzione del patrimonio pubblico sono le linee guida, senza dimenticare lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, dal centro alle frazioni. Programmare significa scegliere e prendersi la responsabilità delle proprie decisioni: con questo piano l’amministrazione indica con chiarezza le priorità e la visione che intende realizzare per Sovizzo”.

