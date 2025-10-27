Morte di Kevin Bonaldo, la Procura apre un fascicolo. Oggi il funerale a Ramon di Loria

Si terrà questo pomeriggio, lunedì 27 ottobre, alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Ramon, una frazione di Loria (Treviso), il funerale di Kevin Bonaldo, il ciclista 25enne morto dopo un mese di agonia a seguito di un arresto cardiaco vicino all’arrivo della Piccola Sanremo di Sovizzo, nel vicentino. La salma partirà dall’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sarà l’ultimo commosso e partecipato saluto all’atleta della Padovani Polo Cherry Bank. La morte è sopraggiunta il 24 ottobre scorso, a poco più di un mese dalla gara del 21 settembre. Kevin si era sentito male poco prima dell’arriva e si era fermato, chiedendo aiuto al sanitari presenti alla gara. Mentre veniva soccorso, è andato in arresto cardiaco: rianimato, era stato portato all’ospedale San Bortolo in condizioni gravissime.

Intanto su quanto avvenuto la Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo e il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo dello sfortunato atleta: al momento non ci sono indagati. La richiesta di indagare era arrivata anche da Federciclismo, la Federazione Ciclistica Italiana, per fare luce sulle cause del decesso.

“Quella di Kevin è stata una vicenda che ci ha toccato da vicino. I sanitari al seguito della nostra gara e i direttori di corsa hanno fatto del proprio meglio per tenerlo in vita. Abbiamo sperato fino all’ultimo che potesse risvegliarsi” ha sottolineato il Presidente dell’Uc Sovizzo, Gianluca Peripoli. “In questo momento così triste vogliamo manifestare tutta la nostra vicinanza alla famiglia Bonaldo. Partecipiamo addolorati per la perdita di uno degli atleti che sono stati protagonisti della nostra corsa, Kevin mancherà a tutti noi”.

