Malore mentre esegue delle manutenzioni in un’abitazione: morto un cinquantenne

Tragedia questa mattina ad Arcugnano, dove un operaio di cinquant’anni è morto per un malore mentre eseguiva dei lavori di manutenzione della caldaia all’interno di un’abitazione.

Il dramma attorno alle 10 in una casa di via Monticello. Sono stati i suoi compagni di lavoro a lanciare l’allarme e a far arrivare sul posto i soccorsi: i sanitari del Suem 118, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma purtroppo inutilmente: hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e le forze dell’ordine, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto e per effettuare le operaioni di rito.

Notizia in aggiornamento

