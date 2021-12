Schianto fra due auto in via Muzzi. Tre feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violento schianto fra due auto sabato sera alle 21:30 in via Muzzi a Sovizzo: tre persone sono rimaste ferite.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza una Fiat Punto e una Volkswagen Polo e soccorso i tre feriti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00 circa.