Strada Pasubio sott’acqua, allagamento causato da un guasto alle tubature

Strada allagata e difficoltà per gli automobilisti a percorrere il tratto viabilistico che collega Vicenza a Costabissara. Un guasto alla tubatura idrica ha creato non pochi problemi nella giornata di oggi, 24 novembre, con immediato intervento d’urgenza dei tecnici dell’azienda vicentina che gestisce la fornitura dell’acqua.

E’ stata segnalata questa mattina a Viacqua la presenza di una corposa perdita d’acqua lungo Strada Pasubio, nei pressi della rotatoria dell’Albera a Vicenza. Subito attivato il pronto intervento, i tecnici hanno individuato in breve tempo la rottura e deciso di procedere con urgenza per ridurre al minimo i disagi all’utenza. Portati sul posto gli opportuni mezzi operativi è stato subito aperto uno scavo fino a raggiungere la condotta interessata dalla perdita, per procedere poi alla successiva riparazione.

Un lavoro complesso che prevede il completamento dell’intervento già nella serata odierna. Viacqua in una nota ha comunicato che: “La movimentazione delle condotte e la successiva riparazione potrebbe causare la comparsa di acqua torbida dai rubinetti della zona. In tal caso si suggerisce di lasciar scorrere brevemente l’acqua per eliminare le impurità”.