Dolore a Torri per la scomparsa di Andrea, titolare di un’enoteca e tifosissimo del Lane

Non solo Marola, dove Andrea Barocco viveva con la moglie e i due figli, ma tutta Torri di Quartesolo e una clientela sparsa per Vicenza e la provincia piangono la morte prematura del titolare dell’enoteca “La Casa del Vino”, punto di riferimento per gli amanti del genere e persona molto conosciuta anche al di fuori dell’ambito professionale.

Andrea Barocco, che aveva solo 58 anni, è spirato lunedì sera in seguito a un malore che lo avrebbe colpito in casa, senza alcuna avvisaglia di malesseri precedenti. E senza che i soccorsi inviati dalla centrale operativa del Suem 118 potessero consentire di riallacciare quel filo di speranza di mantenerlo in vita.

Il 58enne originario del capoluogo berico, nonno di due adorati nipotini, da quasi vent’anni aveva aperto in proprio a Torri in via Roma un’attività che gli aveva dato soddisfazioni in serie nel ruolo di commerciante di vini e liquori, di cui era considerato a ragione un grande esperto. Tifosissimo del “Lane”, era socio del club di tifosi berici “Le Torri Mietto Vamerali” con sede a Lerino. Oltre ai clienti più affezionati della rivendita, ci saranno di sicuro anche gli amici del calcio biancorosso a confortare la moglie Roberta e i due frutti della loro unione, oltre al padre Nereo (insieme ai 4 fratelli di Andrea) che perde così un figlio in maniera improvvisa.

Dopo il nulla osta ottenuto dalla Procura di Vicenza al funerale, la famiglia ha potuto fissare la data delle esequie del proprio caro per sabato mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Torri di Quartesolo. La cerimonia di commiato sarà precedente, domani sera alle 18.30, dalla veglia di preghiera in suo omaggio, con la recita del rosario. L’urna contenente le ceneri di Andrea sarà poi posta nel cimitero Maggiore di Vicenza.